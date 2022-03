Laudert (dpa/lrs) - Ein bei einem Unfall zur Hilfe eilender Mann ist auf der Autobahn 61 bei Laudert (Rhein-Hunsrück-Kreis) von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Lastwagen konnte trotz Ausweichmanöver nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in der Nacht zum Dienstag in die Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Hier kollidierte er demnach mit einem verunglückten Wagen, wodurch der 33-jährige Ersthelfer, der auf dem Weg zu dem Fahrzeug war, über die Seitenschutzplanke geschleudert wurde. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aus noch ungeklärten Gründen war kurz zuvor eine Frau mit ihrem Fahrzeug gegen eine Leitplanke gestoßen und auf dem rechten Fahrstreifen in entgegengesetzter Richtung zum Stehen gekommen. Die Frau wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, wie es hieß. Die Fahrbahn auf der A61 in Richtung Ludwigshafen musste nach dem Unfall in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt bleiben.

Am Morgen kam es nach Polizeiangaben in unmittelbarer Nähe der ersten Unfallstelle auf der A61 in Richtung Ludwigshafen erneut zu einem schweren Unfall. Ein Lastwagenfahrer sei am Stauende auf einen weiteren Lkw aufgefahren. Der Stau habe sich gebildet, weil die erste Unfallstelle noch untersucht worden sei. Ein Lkw-Fahrer sei schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Autobahn war ab der Anschlussstelle Laudert in Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt.

