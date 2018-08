Berlin (dpa) - Der Ulmer Arthur Abele hat im Zehnkampf die erste Goldmedaille für die deutschen Leichtathleten bei der EM in Berlin gewonnen. Der 32-Jährige krönte sich zum ältesten Zehnkampf-Europameister der Geschichte. Dazu gab es am Abend zweimal Silber für Deutschland: Weitspringer Fabian Heinle wurde Zweiter mit 8,13 Metern. Auch Kugelstoßerin Christina Schwanitz holte mit 19,19 Metern Silber. Außerdem wurde Diskus-Olympiasieger Robert Harting emotional verabschiedet. In seinem letzten internationalen Wettkampf erreichte er einen achtbaren sechsten Platz.