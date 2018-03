Pyeongchang (dpa) - Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat begonnen. Um 20.01 Uhr Ortszeit startete im Olympiastadion mit Glockenläuten ein gut zweistündiges Programm unter dem Motto «Frieden in Bewegung». Höhepunkte der Veranstaltung sind die offizielle Eröffnung der ersten Winterspiele in Südkorea durch Staatspräsident Moon Jae In, die Entzündung der olympischen Flamme und der Einmarsch der Mannschaften. Deutscher Fahnenträger ist der Nordische Kombinierer Eric Frenzel. An den Spielen nehmen über 2900 Sportler aus 92 Ländern teil, darunter 153 Athleten aus Deutschland.