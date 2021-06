Gundelsheim-Tiefenbach. (pol/mare) Laub und ein Baumstumpf wurden von Unbekannten am Waldrand zwischen Tiefenbach und Allfeld amngezündet. Das meldet die Polizei.

Eine Selbstentzündung kann ausgeschlossen werden, sodass von Brandstiftung auszugehen ist. Gegen 1.45 Uhr am Samstagmorgen wurden das Feuer der Leitstelle gemeldet. Die Feuerwehr Gundelsheim war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Zahlreiche Polizeistreifen fahndeten im näheren Umkreis und wurden hierbei von einem Hubschrauber unterstützt.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131/1044444 entgegen.

Update: Montag, 14. September 2020, 12.44 Uhr

Gundelsheim. (schat) Schon wieder ein Brand – und noch immer keine heiße Spur zum Brandstifter. Ein Reisighaufen am Waldrand des Ortsteils Tiefenbach ging am Mittwochabend in Flammen auf, offenbar erneut von einem Unbekannten angezündet. Die Polizei bittet um Hinweise, wie schon bei den Bränden zuvor: Seit Ende April, als eine Scheune in der Brunnengasse Raub der Flammen wurde, brennt es in Gundelsheim immer wieder. Die Polizei ermittelt intensiv, verfolgt Spuren und Hinweise – bisher allerdings ohne greifbaren Erfolg.

"Das ist nicht befriedigend, das stimmt", räumt Polizeisprecher Frank Beltz auf RNZ-Nachfrage ein. Zwar sei man inzwischen schon vielen Hinweisen nachgegangen, habe Verdachtsmomente und Spuren überprüft. Belastbar verifizieren habe man aber bei aller Ermittlungsarbeit noch nichts davon können. Bei der Suche nach dem Brandstifter oder den Brandstiftern von Gundelsheim tappt man weiter ein Stück weit im Dunkeln. Auch wenn man an den verschiedenen Tatorten deutliche Hinweise auf Brandstiftungen (Brandbeschleuniger) gefunden und Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Brandfällen abgeleitet hat, die heiße Spur fehlt weiter.

"Die Ermittlungen laufen nach wie vor – bei allen noch ungeklärten Brandfällen", betont Frank Beltz. Die zwischenzeitlich gebildete Sonderermittlungsgruppe sei zwar wieder aufgelöst worden, an der Aufklärung der Brandserie arbeite man dennoch weiter intensiv. So seien auch nach dem Brand im alten Schlachthaus der ehemaligen Metzgerei und Gaststätte "Krone" in Tiefenbach (26. August) neue Zeugenhinweise eingegangen, denen man derzeit nachgehe. Auf weitere Zeugenwahrnehmungen und Spuren hofft man zudem nach dem jüngsten Feuer am Waldrand.

Kurz vor 21 Uhr hatten am Mittwochabend Autofahrer, die auf der Allfelder Straße unterwegs waren, das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell löschen konnte. "Bislang ist unklar, ob das Feuer im Zusammenhang mit der Brandserie der letzten Monate steht", heißt es von der Polizei, die auch im regelmäßigen Austausch mit der Feuerwehr und der Stadtverwaltung steht. "Die Brände sind natürlich schon ein Thema in der Stadt", sagt Hauptamtsleiter Oliver Schölzel – und hofft ebenso auf Aufklärung.

In Bezug auf die Brandserie wurde eine Belohnung in Höhe von 4000 Euro ausgesetzt, Hinweise werden unter Telefon: 07131/104-4444 entgegengenommen.

Update: Donnerstag, 10. September 2020, 19.30 Uhr