Washington (dpa) - Die US-Ermittler stufen das Massaker in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso als inländischen Terrorismus ein. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, in dem Fall die Todesstrafe fordern zu wollen. Man werde Anklage wegen Mordes gegen den Verdächtigen erheben. Der 21 Jahre alte Mann wird beschuldigt, gestern 20 Menschen getötet und 26 weitere verletzt zu haben. Vergangene Nacht gab es in den USA eine weitere Bluttat mit vielen Opfern. In Dayton in Ohio tötete ein Schütze neun Menschen, Polizisten töteten den Angreifer.