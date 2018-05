In den letzten Jahren entwickelte sich das Internet zur gefährlichen Bedrohung der herkömmlichen Läden. Tatsächlich gaben 66 Prozent der Befragten in der Heidelberg-Studie an, das Netz zum Einkaufen zu benutzen. Bei den Altersgruppen unter 50 Jahren sind es sogar bis zu 90 Prozent - bei denjenigen, die älter als 70 sind, nur 20 Prozent.

Etwas weniger, 57 Prozent, machen Online-Banking, auch sind die Jahrgänge ab 1967 mit Werten zwischen 70 und 80 Prozent vorn, bei den Über-70-Jährigen trauen nur 17 Prozent der Internet-Bankfiliale. Die Kontrolle von Fitness, die Wohnungsüberwachung oder gar "Smarthome" (Steuerung von Rollläden, Licht oder Kühlschrank) spielen kaum eine Rolle.

Was bisher quer durch die Generationen kaum genutzt wird, ist die Lebensmittellieferung per Internet - auch wenn man manchmal die Lieferwagen sieht: Nur 13 Prozent machten das bisher, selbst bei den Unter-30-Jährigen sind es nur 17 Prozent. (hö)