Vor dem WM-Anpfiff nochmals in der "Arena" der Traube Tonbach vereint: Thomas Helmer (v.l.n.r.), Béla Réthy, Berti Vogts, Jürgen Kohler, Stefan Kuntz, Dieter Kürten und Talkmaster Marcel Reif stimmten bei Gastgeber, Hotelier und Gastronom Heiner Finkbeiner auf das Großereignis in Russland ein, das bis einschließlich 15. Juli im Blickpunkt stehen wird.

Von Joachim Klaehn

Baiersbronn. Die WM in Russland beginnt heute - mit vielen Fragezeichen in einem riesigen, sich wieder vermehrt selbst isolierenden Land, das zwei Kontinente verbindet. Während der Ernstfall für Jogis Jungs ab Sonntag mit dem Auftaktmatch gegen Mexiko eintritt, ist die Zeit der Fachleute längst angebrochen. Die Kenner, Kritiker und Unterstützer sind in den Medien omnipräsent. Dieser Tage fand sich im berühmten Fünf-Sterne-Hotel und Gourmet-Tempel der "Traube Tonbach", umgeben von Schwarzwald-Tannen und saftig grünen Wiesen, eine illustre WM-Expertenrunde ein, die nur schwer zu toppen sein dürfte. Berti Vogts, Jürgen Kohler, Thomas Helmer, Stefan Kuntz, Béla Réthy, Marcel Reif und Dieter Kürten sind sehr gerne zu Gast beim großgewachsenen Hotelier und Gastronomen Heiner Finkbeiner (69), der in den 70er Jahren auch mal die Hotelfachschule Heidelberg besuchte, eine auf Fleiß und Hingabe beruhende Karriere hingelegt und darüber hinaus ein Faible für den Fußball sowie dessen Protagonisten entwickelt hat.

Finkbeiner ist spürbar stolz auf diese Siebener-Truppe, die sich vor 200 Zuhörern und geladenen Gästen lässig gibt. Unter der Gesprächsleitung von Marcel Reif (68) reden die Promis über Lieblingsturniere, Erinnerungen, das höchst umstrittene Foto der beiden Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in London, Joachim Löws Kaderauswahl, die Torwartfrage, taktische Erfordernisse und Veränderungen, die Favoritenstellung bei der 21. Fußball-WM, das Singen der Nationalhymne vor Spielbeginn, psychischen Druck im Profiwesen und wie der hoffnungsvolle Nachwuchs in Deutschland am besten anzupacken und zu fördern ist. Kurzum: Ein Tour d’Horizon auf dem Zauberberg im Schwarzwald ...

Natürlich haben alle registriert, dass die allgemeine Stimmungslage zwischen Flensburg und Berchtesgaden eher schlecht ist. Vogts und Konsorten können dies nicht abstreiten. Schon allein die Austragung in Putins Reich wecken die Skepsis der Beteiligten. ZDF-Mainzelmännchen Béla Réthy (61) hofft inständig darauf, dass "die Sportszenerie nicht durch politische Statements überdeckt wird". Berti Vogts (71) fühlt sich ein wenig an die deutsche Mission der Titelverteidigung 1978 in Argentinien erinnert. "Die Argentinier lebten damals unter einer Diktatur. Wir von der Mannschaft hatten kaum Kontakt zu den Menschen. Es gab eine sehr negative Stimmung, die über das gesamte Turnier getragen wurde", berichtet der einstige Verteidiger und "Terrier", Weltmeister von 1974. Bei Grandseigneur und "Mister Sportstudio" Dieter Kürten (83) klingt es gar wie ein Appell: "Unsere Regierung und die DFB-Regierung müssen zwar Kompromisse machen, doch die politischen Verhältnisse in Russland dürfen nicht beschönigt werden."

Noch mehr als der WM-Gastgeber polarisiert unterdessen die Gündogan-Özil-Erdogan-Debatte. Stefan Kuntz (55), aktueller U 21-Nationaltrainer, ärgert sich darüber, dass Gündogan beim letzten Test gegen Saudi-Arabien (2:1) in Leverkusen Schmähungen erleiden musste. "Es ist hart, wenn ein deutscher Nationalspieler zu Hause ausgepfiffen wird", sagt Kuntz und weist darauf hin, dass in der Brust von Gündogan und Özil jeweils zwei Herzen schlagen würden. Kuntz weiter: "In unserer deutschen U 21 haben die Hälfte der Spieler einen Migrationshintergrund." Ja, das Duo hätte einen Fehler gemacht, aber jeder Mensch mache nun einmal Fehler. "Dass die Diskussion nicht aufhört, passt in die generelle Stimmung im deutschen Fußball, die momentan sehr schlecht ist", sagt Ex-Polizist Kuntz mit Bedauern.

Vogts fordert unmissverständlich einen Schlussstrich unter die "Erdogan-Affäre", dieses Signal hätten die DFB-Verantwortlichen, aber auch die Trainer längst aussenden müssen. "Natürlich diskutiert die Mannschaft über solche Themen", konstatiert Vogts und plädiert dafür, dass sich die "Löwlinge" jetzt aufs Wesentliche und rein Sportliche konzentrieren sollen. Derweil erfüllen Jürgen Kohler (52), Weltmeister von 1990, und Talkmaster Reif den Wunsch des Niederrheinländers nicht, "mit dem Theater aufzuhören". Kohler im Brustton der Überzeugung: "Wenn sie den Fehler eingestanden hätten, wäre es okay gewesen und keiner würde mehr darüber reden." Reif verlässt ausnahmsweise seine Moderatoren- und Mediatorenrolle: "So doof kann kein Fußballer sein. Sie müssen sich entschuldigen. Basta!"

Thomas Helmer (53) empfindet den anschließenden "Steinmeier-Besuch als ungeschickt", während Reif salomonisch den inhaltlichen Ausstieg sucht und findet: "Wegen des Sch...fotos wird das Abendland nicht untergehen!" Gewiss.

Trotz der Störfeuer im Vorfeld sind die ehemaligen WM- und EM-Helden vom großen Leistungsvermögen der DFB-Auswahl überzeugt. Kohler auf der Terrasse oberhalb der legendären Köhlerstube mit dramaturgischem Rundumblick: "Ich bin überzeugt davon, dass Deutschland den Titel von 2014 verteidigen wird. Spanien und Frankreich halte ich für sehr stark, doch wenn unsere Jungs gut ins Turnier starten, fast alles andere ausblenden und dann von einer Welle der Euphorie getragen werden, dann ist das möglich."

Mehr oder weniger sagen das alle Podiumsgäste im hoteleigenen Fußball-"Käfig". Sie glauben ans Momentum, an die berühmt-berüchtigten Kleinigkeiten, ans Spielglück, an die besondere Turnierqualität und den Teamgeist, der für Bundestrainer Jogi Löw bekanntlich das Nonplusultra darstellt und letztlich "högschde Priorität" genießt.

Heiner Finkbeiner und seine rund 300 Angestellten im imposanten Hotelkomplex wissen haargenau, wie man nach "Sternen" im Hotel- und Restaurantbereich greift. Wie der Gast an oberster Stelle steht, professionell und doch familiär behandelt sein will. Sie beherrschen es seit Generationen, genauer gesagt seit dem Bäcker und Ururururgroßvater, der 1789 in Tonbach mit einer Gaststube alles begann.

Nach der 18. Auflage des Experten-Treffens wird bei den Tischgesprächen deutlich, dass sich berufs- und branchenübergreifend immer der Faktor Qualität durchsetzt. "Wir sind jetzt alle Deutsche", sagt Ex-Waldhof-Bube lächelnd und scheinbar lapidar, "ich bin froh, dass ich nicht der Bundestrainer bin." Die Ex-Nationalspieler Vogts, Kohler, Kuntz und Helmer vertrauen Löw als Fußballkanzler und vor allem auch den Fangkünsten von Torhüter Manuel Neuer. Helmer dazu: "Manu ist fit. Er weiß genau, wie er die WM angehen muss." Na denn los ...