Teheran (dpa) - Der Westen Irans ist von einem Erdbeben der Stärke 6,0 erschüttert worden. Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders IRIB kamen dabei mindestens zwei Menschen ums Leben, 241 wurden verletzt. Es seien mehr als 30 Nachbeben in der Gegend registriert worden. Laut US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben in etwa zehn Kilometern Tiefe in der westiranischen Provinz Kermanschah. Dort waren bei einem Beben der Stärke 7,2 im November mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen.