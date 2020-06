Eppingen-Mühlbach. (jubu) Rund 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Garagenbrand am Mittwochabend im Stadtteil Mühlbach. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Blösch vor Ort mitteilte, war kurz nach 18.30 Uhr in einer Garage an einem Wohnhaus in der Schillerstraße ein Feuer ausgebrochen.

"Zu Anfang war gemeldet, dass sich noch Personen im Gebäude und eine Person im Bereich der Garage aufhalten solle", sagte Blösch. Die Bewohner hatten das Haus jedoch schnell verlassen. Ein Anwohner versuchte noch erfolglos das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Dabei zog er sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu, wollte sich aber vor Ort nicht in ärztliche Behandlung begeben.

55 Feuerwehrkräfte aus Mühlbach und Eppingen waren rasch vor Ort und holten neun Gasflaschen aus der brennenden Garage und kühlten diese. Danach wurde ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus und eine ebenfalls angrenzende Nachbar-Garage verhindert.