Moskau (dpa) - Das Council des Fußball-Weltverbands FIFA trifft heute die Entscheidung über eine Zulassung der Kandidaturen von Marokko und des Trios USA, Mexiko und Kanada zur Wahl des WM-Gastgebers 2026. Der Dreierbund hatte zuletzt in einem FIFA-Bericht über die technischen Voraussetzungen die deutlich besseren Noten erhalten. Die endgültige Entscheidung über den Ausrichter der Weltmeisterschaft in acht Jahren trifft dann am Mittwoch der Kongress aller Mitgliedsverbände der FIFA.