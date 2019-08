Er habe aber nicht gewusst, «dass das so gesehen wird», sagte der 52-Jährige am Dienstagabend. «Zu gewinnen hilft immer.» Er müsse sicherstellen, dass sein Team, das in der Vorsaison die Champions League gewonnen hatte, «bereit» sei. «Wir sind hier, alles ist vorbereitet, lasst uns loslegen», sagte Klopp.

Gegen den Europa-League-Sieger müsse sich Liverpool «erneut beweisen». In der Premier League waren die Reds deutlich besser gestartet. Liverpool gewann 4:1 gegen Aufsteiger Norwich City, Chelsea unterlag 0:4 bei Manchester United. Der Supercup habe aber nichts mit der Liga zu tun, «das ist ein anderer Wettbewerb», sagte Klopp, der dem neuen Chelsea-Trainer Frank Lampard einen «überragenden Job» bei dessen Ex-Club Derby County bescheinigte.

Dass in Stéphanie Frappart erstmals in einem bedeutenden UEFA-Wettbewerbsspiel im Männerfußball eine Schiedsrichterin eingesetzt wird, sei ein «historischer Moment», sagte Klopp. «Das ist eine wirklich gute Entscheidung, eine Frau für dieses sehr wichtige Spiel für Millionen Menschen zu nominieren.» Er selbst werde versuchen sich zu benehmen: «Ich werde mich von meiner besten Seite zeigen - sonst würde meine Mutter sauer werden.»