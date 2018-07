St. Petersburg (dpa) - England und Belgien bestreiten heute das Spiel um Platz drei bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Die beiden Halbfinal-Verlierer treffen um 16.00 Uhr in St. Petersburg aufeinander. England war im Semifinale gegen Kroatien ausgeschieden, Belgien hatte gegen Frankreich verloren. In dem ungeliebten Match um den dritten Rang können die Belgier das beste Ergebnis ihrer WM-Geschichte erreichen. 1986 war das Team um den damaligen Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff Vierter geworden.