Stark steigende Energiepreise treiben die Inflationsrate im Saarland weiter an. Im Februar lag diese bei 4,9 Prozent, wie das Statistische Amt Saarland am Dienstag auf Grundlage vorläufiger Berechnungen mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 4,7 Prozent gelegen, binnen Monatsfrist stieg sie um 0,7 Prozent an. Vor allem für Kraftstoffe an den Tankstellen und Heizöl mussten die Verbraucher deutlich tiefer in die Tasche greifen.