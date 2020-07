Sind Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga bald Geschichte?. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dpa

Nach einem Bericht der "Bild" sind die Chancen gestiegen, dass die Clubs von September an ihre Stadien teilweise füllen dürfen. Detailplanungen werden am Donnerstag in einer Sonderkommission der DFL geklärt.

Für jedes Stadion muss ein eigenes Hygienekonzept erstellt werden. Laut des Berichts ist RB Leipzig am weitesten, hat bereits die Genehmigung des Gesundheitsamts. Der Club wollte sich auf dpa-Nachfrage zunächst nicht dazu äußern, bestätigte aber das Erstellen eines Hygienekonzepts.

In Leipzig dürften dem Bericht nach 50 Prozent der Plätze mit Fans besetzt werden. Das entspräche einer Kapazität von etwa 21 000 Zuschauern. Zwischen jedem Fan soll ein Platz freibleiben, es besteht Maskenpflicht. Gäste-Fans sollen nicht zugelassen werden. Zur Verringerung des Infektionsrisikos soll die Anreise zum Stadion nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erfolgen.

© dpa-infocom, dpa:200702-99-645456/2