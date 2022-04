Hennef (dpa) - Mit einem Sieg am 21. April (19.30 Uhr) gegen den Außenseiter würde sich die DHB-Auswahl das Ticket für die EM im November in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien sichern. "Insgesamt ist klar, dass wir da der Favorit sind und dass wir das Spiel gewinnen wollen - und zwar auch deutlich", sagte Kapitänin Alina Grijseels. "Der Fokus liegt gar nicht so sehr auf den Griechinnen, sondern auf unserer Qualität."

Vom neuen Bundestrainer Markus Gaugisch, der sein Debüt geben wird, hat die Rückraumspielerin von Borussia Dortmund bisher einen guten Eindruck. "Die Vorstellung war sehr positiv, sehr offen", sagte die 26-Jährige. "Er hat klar sein Konzept vorgestellt und worauf er aufbauen will." Gaugisch, der parallel als Vereinscoach von Bundesliga-Spitzenreiter SG BBM Bietigheim arbeitet, ist Nachfolger von Henk Groener. Der Niederländer hatte seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollen.