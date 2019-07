Werther (dpa) - Nach dem Tod von drei Menschen in Werther bei Bielefeld sollen heute die Leichen obduziert werden. Bei dem Fall gehen die Ermittler bislang davon aus, dass ein 55-Jähriger zunächst seine Eltern und dann sich selbst getötet hat. Ihren Tatverdacht begründeten die Ermittler mit der Auffindesituation der Leichen. «Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf eine weitere am Tatort handelnde Person vor», hieß es in einer Mitteilung. Einzelheiten sowie mutmaßliche Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.