Von Daniel Hund

Heidelberg. So langsam beginnt sie, die heiße WM-Phase. Die Achtelfinals nahen und mit ihnen ein ganz besonderer Nervenkitzel: das Elfmeterschießen. Diese teuflische Entscheidung vom Punkt, dieses Nervenspiel Mann gegen Mann. Selbst erfahrenen Spielern schlottern da schon mal die Knie. Versagensangst macht sich breit. Bloß nicht blamieren ...

Prof. Dr. Daniel Memmert kann man in Sachen Elfmeter als Fachmann bezeichnen. Strafstöße sind sein Spezialgebiet. Zusammen mit Dr. Benjamin Noel hat er ein Buch geschrieben. Es heißt: "Elfmeter - Die Psychologie des Strafstoßes". Die ideale Schusstechnik, der perfekte Anlauf, das Torwartspiel. Alles wurde unter die Lupe genommen, zusammengestellt aus mehr als 130 Studien aus allen Ländern dieser Welt. Während der WM in Russland schaut Memmert, der in Neckargemünd lebt und als geschäftsführender Institutsleiter und Professor am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln arbeitet, natürlich ganz genau hin. Die RNZ sprach mit ihm.

Daniel Memmert, was zeichnet denn den perfekten Elfmeter aus?

Wenn er hoch geschossen wird, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er reingeht. Allerdings fliegt er dann auch mal eher am Tor vorbei. Wenn der Ball oben im Winkel einschlägt, ist er nahezu unhaltbar. Oder haben Sie einen Elfmeter vor Augen, den der Torwart aus dem Winkel gefischt hat? Bei solchen Schüssen geht es deshalb auch nicht darum, dass sie gehalten werden. Sondern darum, ob der Schütze trifft oder nicht.

Anders gefragt, wie groß ist denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schütze trifft?

75 Prozent der Elfmeter werden verwandelt. Drei von vier Strafstößen gehen rein. Man kann also sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer hoch ist. Darüber sind sich der Schütze, der Trainer und auch die Fans im Klaren. Es ist somit eine Pflichtaufgabe und gleichzeitig auch eine Drucksituation. Sportpsychologische Studien haben nun gezeigt, dass pflichtbewusste Spieler eher treffen als hoffnungsorientierte. Natürlich ist auch eine entsprechende Schusstechnik sehr wichtig.

Mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben bei dieser WM bereits zwei Superstars am Punkt Nerven gezeigt und verschossen. Ihnen sollte das eigentlich nicht passieren, oder?

Doch, das ist nicht überraschend. Kollegen haben anhand von mehr als 37 Elfmeterschießen festgestellt, dass gerade bekannte Spieler, die schon viele Auszeichnungen bekommen haben und dadurch eben besonders im Rampenlicht stehen, einem viel größeren Druck ausgesetzt sind als Spieler, die noch nicht so bekannt sind. Als Trainer sollte man in einem Elfmeterschießen deshalb eher Spieler aufstellen, die noch keine Stars sind, aber auf dem besten Weg dazu. Diese Statistiken belegen, dass nur 65 Prozent der Superstars getroffen haben, bei Spielern, die zum Zeitpunkt des Elfmeters noch keine Stars waren und erst später berühmt wurden, lag die Trefferquote hingegen bei 88 Prozent.

Im Zusammenhang mit einem Elfmeterschießen wird auch immer von Glück gesprochen …

Unsere Arbeit hat das klar widerlegt. Elfmeter kann man trainieren. Genau wie alle anderen Aufgaben im Leben auch. Natürlich ist es schwierig die Drucksituation im Training zu simulieren, aber das gilt eben beispielsweise auch für Pässe in der eigenen Hälfte beim gegnerischen Pressing.

Aber gerade für den Torhüter ist es schwierig, sich im Training auf einen Elfmeter vorzubereiten …

Die Sportwissenschaft hat dazu zahlreiche Befunde vorgelegt. Die Torhüter können sich beispielsweise auf der Torlinie bis zu zehn Zentimeter verschieben. Der Schütze merkt das nicht, registriert es nur unterbewusst. Er wird sich dann für die Ecke entscheiden, in der mehr Platz ist. Bis zu 80 Prozent der Schützen machen das. Verstärkt werden kann dieser Effekt vom Torhüter noch, wenn er seinen Arm in die kleinere Ecke hebt. Er macht dem Schützen so sein Lieblingseck auf, denn man weiß einfach, dass Menschen in Drucksituationen das machen, was sie am besten können.

Eine alte Fußball-Weisheit besagt, dass England kein Elfmeterschießen gewinnen kann. Was sagt der Fachmann dazu?

Nimmt man die bisherigen Elfmeterschießen bei Welt- und Europameisterschaften als Maßstab könnte man das tatsächlich vermuten. England und Holland liegen hier auf den hintersten Plätzen. Nur 68 Prozent ihrer Schützen treffen. Damit liegen sie sieben Prozent unter dem Durchschnitt. Wir haben aktuell die Elfmeter aus allen großen Ligen ausgewertet. Dabei zeigen sich keine Unterschiede zwischen Spielern verschiedener Nationalitäten. Will sagen, ein Engländer beispielsweise, der für einen italienischen Verein spielt, trifft genauso gut wie ein deutscher Spieler, der in der Premier League aufläuft. Welchen Einfluss der Verein bzw. das Nationalteam genau spielt, müssen weitere Studien zeigen.

Auffällig ist auch, dass ein Schiedsrichter in einem Spiel selten zwei Elfmeter für das gleiche Team pfeift ...

Ja, ein kreatives Experiment von meinem Kollegen Prof. Henning Plessner am Sportinstitut in Heidelberg konnte genau dies belegen. Die Schiedsrichter scheinen unbewusst nicht ein Team zu stark bevorzugen zu wollen. Zudem konnte auch gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine Mannschaft einen Elfmeter erhält, wenn das andere Team bereits einen bekommen hat.