Anreise: Mit der DB von Heidelberg bis Hamburg Hauptbahnhof in circa fünf Stunden. Von dort mit der S 1 bis "Landungsbrücken", umsteigen in die U 3 bis "Baumwall" (eine Station) oder zu Fuß entlang der Elbe.

Übernachten: 244 Zimmer und Suiten in acht Kategorien befinden sich im 5 Sterne "The Westin Hamburg". Gäste der Superior-Suiten genießen den Luxus der Westin Club Lounge in der 19. Etage. Hier kann man sogar auf das wellenartig geschwungene Dach der Elbphilharmonie schauen, das mit paillettenartigen runden Scheiben bedeckt ist. Von der Eigner Suite mit 162 Quadratmetern bietet sich ein 270-Grad-Blick. In der 6. Etage ist im Gebäudeteil des historischen Backsteinspeichers auf 1.300 Quadratmeter das große ElbSpa angesiedelt. Bei 220 Euro pro Zimmer beginnen die Preise für eine Nacht ohne Frühstück. (Für die EignerSuite muss man um die 3 000 Euro hinblättern)

Allgemeine Auskünfte erteilt Hamburg Tourismus unter Tel: 040.30051.300

www.hamburg-tourismus.de. Günstig ist die "Hamburg Card" ab 9,90 Euro für alle öffentlichen Verkehrsmittel und Linienschiffe im Hafen. Eine Schiffsanlagestelle ist direkt vor der Elbphilharmonie. Ermäßigung gibt es mit der Card in Museen und bei vielen Partnern (www.hamburg-tourismus.de/cards). Karten für Konzerte in der Elbphilharmonie unter www.elbphilharmonie.de.