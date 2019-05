Kosice (dpa) - Deutschland spielt im Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Tschechien. Die Partie gegen den zwölfmaligen Weltmeister findet am Donnerstag um 20.15 Uhr in Bratislava statt. Am letzten Vorrundenspieltag der WM in der Slowakei gewann Kanada gegen die USA mit 3:0 und gewann damit die deutsche Gruppe A in Kosice. Dadurch beendet die deutsche Auswahl die Vorrunde hinter dem Zweiten Finnland auf Platz drei. Am Mittag hatte Deutschland Finnland mit 4:2 bezwungen.