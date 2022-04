Der erst 20-jährige Tim Stützle ist bei den Ottawa Senators in der NHL bereits ein Leistungsträger.

Berlin (dpa) - "Ich habe immer gesagt: Für mich ist es eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, werde ich auf jeden Fall dabei sein", sagte der hoch talentierte 20-Jährige von den Ottawa Senators im Interview bei Sky Sport.

"Natürlich hofft man, dass keine Verletzung dazwischenkommt. Ich konzentriere mich jetzt auf die restliche Saison hier und dann wird man sehen, was passiert. Aber wie gesagt: Ich hätte mega Lust auf die Jungs." Die verpatzten Olympischen Winterspiele in Peking, wo NHL-Spieler wie er und Superstar Leon Draisaitl fehlten, seien "Vergangenheit, wir werden jetzt wieder neu angreifen".

Stützle kann mit seinem Club nicht mehr in die Playoffs um den Stanley Cup einziehen. Es ist seine zweite Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt, wo er mit guten Leistungen aufwartet. "Am Anfang habe ich nicht viel getroffen und nicht viel gepunktet. Aber jetzt wurde es immer besser, es macht sehr viel Spaß zu spielen", sagte er.

Er sieht sich mittlerweile als Leistungsträger: "Ich denke schon. Ich spiele viel, bekomme viel Eiszeit in allen Situationen." Deutschland sei zwar immer noch weit hinter anderen Nationen. "Ich denke aber, dass das deutsche Eishockey und die Ausbildung immer besser werden. Es macht Spaß, in der NHL Deutschland zu vertreten", sagte Stützle.