John Klingberg (r) von Dallas in Aktion gegen Warren Foegele von Edmonton.

Dallas (dpa) - Einen Tag nach der 2:3-Niederlage in der Verlängerung gegen die Colorado Avalanche gab es ein 3:5 gegen die Dallas Stars für die Mannschaft um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl. Die fünf vorausgehenden Partien in der National Hockey League hatte das Team aus Kanada alle gewonnen und sich eine ordentliche Position im Kampf um die Playoffs verschafft. Nun war Draisaitls 42. Saisontor zum zwischenzeitlichen 2:3 zu wenig für weitere Punkte in der Tabelle.

Weil Verfolger Vegas Golden Knights 0:4 gegen die Winnipeg Jets verlor, änderte sich am Abstand zwischen Rang drei und vier in der Pacific-Division aber nichts. Für die Oilers war es die erste Niederlage der Saison nach einer 1:0-Führung.