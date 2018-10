Wiesbaden (dpa) - Die Einzelhändler in Deutschland haben im August erneut gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz in der Branche stieg um 3,3 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Bereinigt um Preissteigerungen blieb ein Plus von 1,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat Juli sank der Umsatz leicht um 0,1 Prozent. Angesichts der historisch niedrigen Arbeitslosigkeit sind viele Bundesbürger in Konsumlaune. Für 2018 erwartet der Handelsverband Deutschland zum neunten Mal in Folge höhere Umsätze.