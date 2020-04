Von Claudia Wittke-Gaida

Bevor es ans Einkaufen geht, schreibt man als erstes einen Einkaufszettel, oder? Falsch! "Die Grundlage für einen vorausschauenden Einkauf ist der Entwurf eines Speiseplans", stellt Hauswirtschafterin Brigitte Weniger klar. "Der richtet sich nach den Lieblingsessen der Familienmitglieder, dem Wetter, der Saison – und vor allem, was noch da ist", sagt die Ökotrophologin vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe.

Hauswirtschafterin und Ökotrophologin Daniela Katz-Raible plant Resteverwertung in ihren Wochenspeiseplan von vornherein gleich mit ein. Das heißt aber nicht, dass es drei Tage lang dasselbe gibt. "Man tauscht immer nur eine Komponente aus. Man benutzt eine Zutat vom Vortag und fügt eine neue hinzu." Mit einer solchen Kette lässt sich nicht nur Zeit und Geld sparen. Man verbindet auch die Vermeidung von Lebensmittelabfällen mit Abwechslung auf dem Teller.

So eine Kette könne folgendermaßen aussehen: Aus den Salzkartoffeln vom Vortag werden vermischt mit Ei und Mehl Kartoffelküchle. Die Veggie-Burger gibt es dann zu Sauerkraut und Würstchen. Am Tag darauf wird Sauerkraut mit gebratenem Hackfleisch vermengt und zu Reis serviert. Eine andere Ketten-Variante sehe so aus: Salzkartoffeln – Bratkartoffeln mit Salat – Salat mit einem Nudelgericht – und am vierten Tag Nudelreste als Auflauf mit Gemüse. Und aus Gemüseresten lässt sich schnell eine Suppe kochen.

Und wenn man trotz penibler Planung zu viel gekauft hat? Weniger empfiehlt Ofengemüse. Vom Blumenkohl über Süßkartoffeln bis zum Spargel alles in vier Zentimeter große Stücke schneiden, zusammen mit Salz, Pfeffer und Öl in eine Schüssel geben, vermengen und 20 Minuten in den 180 Grad heißen Ofen schieben.

Für den Einkauf rät Weniger zu digitalen Einkaufslisten. "Durch Antippen auf dem Smartphone kann man die einzelnen Produkte einfach abhaken." Überträgt man einer anderen Person den Einkauf, sollte die Liste genau besprochen werden. "Stehen da lediglich drei Äpfel, werden garantiert die falschen gebracht. Und denkt man bei Milchreis an eine Pappschachtel mit Körnern, ist man enttäuscht, wenn dann der kleine Plastikbecher kommt."