Einige Tausend Menschen haben am Freitag in Hessen ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. Die größte von zahlreichen Versammlungen war nach Polizeiangaben in Kassel mit rund 1500 Teilnehmern. In Marburg und Dieburg kamen je etwa 350 Menschen zusammen, in Dieburg vor allem Schüler. In Wiesbaden zählte die Polizei bis zu 300 Teilnehmer, in Mörfelden 150. Dazu kamen vielerorts kleinere Versammlungen und Mahnwachen mit bis zu 100 Menschen, darunter auch Frankfurt. Zu Zwischenfällen kam es nicht. Viele Demonstranten hatten ukrainische Fahnen dabei.