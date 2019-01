Marburg-Biedenkopf (dpa) - In einer Schulküche in Marburg-Biedenkopf haben sich Unbekannte Pizza zubereitet - an zwei Wochenenden hintereinander. In beiden Fällen hätten sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft, teilte die Polizei mit. Die hungrigen Einbrecher aßen die Pizza auch in der Schulungsküche. Sie brachen jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die auf die Spur der Einbrecher führen könnten.