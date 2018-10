Ebernach. (pol/run) Bei einem Verkehrsunfall auf der L 2311 bei Eberbach wurde am Sonntag ein 35-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war laut Polizeiangaben gegen 12.30 Uhr mit seinem Kraftrad von Eberbach in Richtung Gaimühle unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr dabei den Bordstein am Fahrbahnrand und geriet in die Böschung.

Hier verlor der schließlich die Kontrolle über das Kraftrad, stürzte zu Boden und blieb im Böschungsbereich liegen. Sein Zweirad geriet zurück auf die Fahrbahn und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Der 35-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde.

Während der Landung des Rettungshubschraubers musste die Straße vorübergehend voll gesperrt werden, während der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn halbseitig gesperrt.