Die DZ Bank hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt. Mit knapp 3,1 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern und einem Überschuss von rund 2,18 Milliarden Euro übertraf das genossenschaftliche Spitzeninstitut seine bisherigen Bestmarken aus dem Jahr 2014. "Konjunktur und Aktienmärkte gaben uns in diesem Jahr Rückenwind", bilanzierte Co-Chef Cornelius Riese am Mittwoch in Frankfurt.