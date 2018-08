Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat auf den durchwachsenen Saisonstart reagiert und seinen Trainer Uwe Neuhaus entlassen. Das gab der sächsische Club am Abend bekannt. «Kristian Walter und ich sind in der gemeinsamen Analyse in dieser Woche zu der Überzeugung gelangt, dass wir jetzt eine Veränderung benötigen, um den eingeschlagenen Weg in dieser Saison und darüber hinaus erfolgreich fortzusetzen», erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung. Ein noch nicht benannter Interimstrainer soll Dynamo bis auf Weiteres betreuen.