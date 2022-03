Polizisten haben bei einer Streifenfahrt in Mainz eine Schusswaffe bei einem Autofahrer gesehen, das Fahrzeug verfolgt und gestoppt. Die Beamten forderten den 32-jährigen Fahrer auf, mit erhobenen Händen auszusteigen und sich auf den Boden zu legen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann sei der Aufforderung nachgekommen. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden die Polizisten den Angaben nach die Waffe und einen Schlagstock in der Fahrertür.