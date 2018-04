Emirates (A 380) fliegt von Frankfurt nach Dubai in etwas mehr als sechs Stunden für circa 400 Euro. Am besten man nimmt sich vor Ort einen Mietwagen oder Taxi. Hatta liegt 130 Kilometer südöstlich von der Innenstadt Dubais. Mit dem Auto dauert die Fahrt etwa 90 Minuten. Hierbei sollte man beachten, dass die Grenze zum Oman momentan geschlossen ist und man daher um das Land herumfahren muss.



Unterkunft: Nahezu keine Wünsche offen lässt das 5-Sterne-Hotel Fairmont The Palm, das quasi am Stängel der künstlichen Palmeninsel Jumeirah liegt. Das im Dezember 2012 eröffnete Hotel verfügt über 381 Gästezimmer und Suiten mit Aussicht auf den hoteleigenen Strand. Ein echter Hingucker ist das hoteleigene indische Restaurant "Little Miss India". Der Yachthafen von Dubai liegt 8 km entfernt, der Flughafen 30 Kilometer. Kostenloser Shuttle-Service zur Mall of the Emirates (http://www.fairmont.de/palm-dubai/).

Eine Autostunde von Dubai entfernt und inmitten von üppigem Grün ist das JA Hatta Fort Hotel Dubai eine Oase der Ruhe. Das in den 1980er-Jahren errichtete JA Hatta Fort gehört zu den ältesten Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten und besticht durch eine ruhige, gemütliche Atmosphäre. Optimal für Familien sind die 52 Zimmer mit Bergblick sowie freistehende Villen, (https://www.jaresortshotels.com/de/dubai/ja-hatta-fort-hotel).

Weitere Auskünfte erteilt das Department of Tourism unter https://www.visitdubai.com/de