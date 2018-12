Winnipeg (dpa) - Wegen Drohungen im Internet gegen mehrere Schulen in Kanada sind rund 4000 Schüler am Montag nicht zum Unterricht erschienen. Am Sonntag waren in sozialen Netzwerken zwei Drohungen aufgetaucht, wie der Schulbezirk in der Nähe von Winnipeg mitteilte, das unweit der US-Bundesstaaten North Dakota und Minnesota liegt. Die Entscheidung, die 15 Schulen geschlossen zu halten, gelte dem Schutz von Schülern und Angestellten. Ein 18-jähriger Mann, eine 18-jährige Frau und ein 16-jähriger Jugendlicher seien festgenommen worden, berichtete der TV-Sender CTV unter Berufung auf die Polizei.