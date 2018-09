Chemnitz (dpa) - Mit einem spektakulären Gratis-Konzert wollen sich Künstler heute in Chemnitz gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt positionieren. Es spielen unter anderem die Toten Hosen, Kraftklub, K.I.Z., Marteria und Feine Sahne Fischfilet - unter dem Motto «#wirsindmehr». Erwartet werden Tausende Zuschauer. In Chemnitz gibt es seit Tagen fremdenfeindliche Demos und Gegenproteste. Auslöser war der Tod eines 35 Jahre alten Chemnitzers, der am 26. August bei einer Messerattacke getötet worden war. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft.

Amsterdamer Attacke: Angreifer lebte in Rheinland-Pfalz



Amsterdam (dpa) - Der nach einer mutmaßlich terroristischen Messerattacke auf zwei US-Touristen in Amsterdam festgenommene Angreifer hat nach Informationen der dpa zuvor in Rheinland-Pfalz gelebt. Als islamistischer Gefährder war der Verdächtige den deutschen Behörden nach diesen Informationen bislang wohl nicht bekannt. Der Angreifer mit deutscher Aufenthaltsgenehmigung hatte am Freitag zwei US-Touristen im Amsterdamer Hauptbahnhof niedergestochen und schwer verletzt. Bei einem Fluchtversuch war der Mann von Polizisten mit Schüssen gestoppt worden.

Spahn für Widerspruchslösung in Organspende-Debatte

Berlin (dpa) - Um zu mehr Organspenden in Deutschland zu kommen, hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für eine Widerspruchslösung ausgesprochen. «Nur so kann die Organspende zum Normalfall werden», sagte der CDU-Politiker der «Bild»-Zeitung. Widerspruchslösung bedeutet, dass jeder automatisch als Organspender gilt - außer man selbst oder Angehörige widersprechen. Bisher sind Entnahmen in Deutschland nur möglich, wenn jemand ausdrücklich zustimmt.

FDP: Teffen mit Sozialpartnern muss Ergebnisse bringen

Berlin (dpa) - Die FDP hat die Bundesregierung aufgefordert, bei ihrem Treffen mit den Sozialpartnern in Meseberg konkrete Ergebnisse anstelle bloßer Überschriften zu produzieren. Der dpa sagte FDP-Arbeitsmarktpolitiker Johannes Vogel, beispielsweise sei angesichts einer veränderten Arbeitswelt etwa durch die Digitalisierung endlich eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes nötig. Die Bundesregierung sollte ihrer Sozialpolitik eine völlig andere Richtung geben. Die Bundesregierung trifft mit Spitzenfunktionären von Wirtschaft und Gewerkschaften zusammen.

Neue Regierung im Irak zeichnet sich ab

Bagdad (dpa) - Mehr als drei Monate nach der Parlamentswahl im Irak zeichnet sich eine neue Regierung für das Krisenland ab. Der Wahlsieger - der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr - und Ministerpräsident Haidar al-Abadi hätten sich mit anderen Listen zum größten Block im Parlament zusammengeschlossen. Das meldete die staatliche irakische Nachrichtenagentur. Damit fiele ihnen das Recht zu, den künftigen Regierungschef und das neue Kabinett zu bestimmen. Parlament muss morgen das erste Mal zusammentreten, da dann die von der Verfassung vorgegebene Frist für die Konstituierung abläuft.

McCain auf Marineakademie beigesetzt

Washington (dpa) - Acht Tage nach seinem Tod ist der international geachtete US-Senator John McCain auf der Marineakademie in Annapolis im US-Staat Maryland beigesetzt worden. Zu Ehren McCains überflog eine Formation von vier F-18-Kampfflugzeugen die Marineakademie, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. McCain war als Marineflieger während des Vietnamkrieges abgeschossen von den Vietcong gefoltert worden. Am Freitag hatten führende Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft in der Nationalen Kathedrale in Washington Abschied von McCain genommen. US-Präsident Donald Trump nahm nicht an der Zeremonie teil.