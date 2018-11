New York (dpa) - Die US-Börsen haben moderat zugelegt. Kurz vor Handelsschluss bröckelten die Gewinne allerdings etwas ab. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 24 782 Punkten. Der Kurs des Euro bewegte sich im US-Handel nur wenig. Die Gemeinschaftswährung kostete zur Schlussglocke an der Wall Street 1,1878 Dollar.