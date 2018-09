New York (dpa) - Überwiegend mit Verlusten haben am Donnerstag die US-Börsen geschlossen. Der Dow Jones Industrial rettet am Ende ein kleines Plus von 0,08 Prozent auf 25 995,87 Punkte ins Ziel. Der Eurokurs trat im späten US-Devisenhandel mit 1,1624 US-Dollar auf der Stelle. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1634 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8596 Euro gekostet.