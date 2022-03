Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis ist bei Schönborn (Donnersbergkreis) schwer verletzt worden. Der Fahrer sei zudem am Mittwoch mit einem nicht ordnungsgemäß zugelassenen Fahrzeug unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Wegen zu hoher Geschwindigkeit sei er von der Straße abgekommen. Anschließend wurde er wegen der schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.