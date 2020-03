"Darf ich mit meinen Kumpels zuhause chillen?" oder "Darf ich mit meinen Freunden draußen abhängen?". Das seien Fragen, mit denen sich Menschen beim Notruf meldeten, berichtete die Berliner Polizei.

Die Polizei versteht, dass Leute in dieser Zeit viele Fragen haben. Übrigens ist die Antwort beide Male: nein. "Aber das darf nicht dazu führen, dass Menschen in Not keine Chance mehr haben, in unserer Notrufzentrale durchzukommen", schrieb die Polizei im Internet. Denn die 110 ist für echte Notfälle da. Antworten auf Fragen zu Corona bekommt man auch woanders. Und eilig wie ein Notfall ist so etwas auch nicht.