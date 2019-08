Drei Tage ganz im Zeichen des Drag Racings stehen auf dem Hockenheimring bevor. Bei den NitrOlympX vom 16. bis 18. August trifft sich die Elite der PS-Giganten zum Zweikampf auf der Viertelmeile (Foto: zg). Da ist Beschleunigung das entscheidende Kriterium, beispielsweise von 0 auf 100 km/h in 0,8 Sekunden und mit einer Endgeschwindigkeit von 500 km/h mit 10 000 PS-Monstern. Unterteilt in vier FIA-Autoklassen und fünf FIM-Motorradklassen sowie neun Sportsman-Klassen gehen rund 250 nationale und internationale Rennteams an den Start. Ein Publikumshöhepunkt ist am Samstagabend die Nightshow mit spektakulären Stunts auf dem Drag Strip. Das Programm beginnt an den drei Tagen ab 9 Uhr, Tageskarten ab 28 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.