DIE GIZ

Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) leistet weltweit Entwicklungshilfe. Mit rund 19.500 Mitarbeitern ist das Bundesunternehmen in etwa 120 Ländern aktiv - also fast überall. 70 Prozent des Personals in den Einsatzländern besteht aus nationalen Mitarbeitern. Die GIZ ist keine Spendenorganisation. Alle Projekte beruhen auf einem konkreten Auftrag - durch die deutsche Bundesregierung; Hauptauftraggeber ist das Entwicklungsministerium. 2016 betrug das Geschäftsvolumen der GIZ rund 2,4 Milliarden Euro. Davon entfielen 2,3 Milliarden auf Bundesministerien und andere öffentliche Auftraggeber aus Deutschland.

In Tunesien: Eigentlich sollte das Büro der GIZ in Tunesien 2010 geschlossen werden. Doch dann kam die Arabische Revolution und alles wurde anders. Heute ist Tunesien ein Land im Aufbruch und die 230 nationalen und 55 internationalen Mitarbeiter des GIZ-Büros betreuen mehr als 40 im ganzen Land verteilte Projekte. Schwerpunkte werden auf die wirtschaftspolitische und die demokratische Entwicklung Tunesiens gelegt. Aber auch Föderalisierung, und Regierungsführung, Schutz natürlicher Ressourcen, Energie und Klima sind große Themen. Das Gesamtbudget liegt 2018 bei rund 34 Millionen Euro.