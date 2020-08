Frankfurt/Main (dpa) - Dem Bündnis "Unser Fußball" haben sich inzwischen etwa 400.000 Fans über diverse Clubs und Gruppierungen angeschlossen - mehr als normalerweise jedes Wochenende durchschnittlich in die Bundesligastadien strömen.

Die Anhänger drängen massiv auf eine Reform und einen Wertewandel des Profifußballs. Jetzt geht es um die Umsetzung, Mitsprache und Deutungshoheit in der Taskforce der Deutschen Fußball Liga. "Ich bin sehr skeptisch, dass der politische Wille bei DFL und DFB zur Veränderung da ist", sagte Sig Zelt, Sprecher der ultranahen Organisation "Pro Fans", der Deutschen Presse-Agentur.

DFL-Boss Christian Seifert hatte nach der Mitgliederversammlung der 36 Clubs der 1. und 2. Bundesliga angekündigt, dass die Taskforce im September ihre Arbeit aufnehmen werde. Sie soll "Entwicklungen zur Vergangenheit reflektieren, interdisziplinär diskutieren und schließlich gangbare Wege für die Zukunft entwerfen." Möglichst vielfältige Perspektiven sollen dabei berücksichtigt werden.

"Aus unserer Sicht fehlt ein glaubhafter Grundsatzbeschluss, mit dem die Richtung vorgegeben wird", kritisierte "Unser Fußball"-Sprecher Manuel Gaber. "Uns ist wichtig, dass der Reformprozess von jenen gestaltet wird, die auch Interesse haben, im Fußball wirklich etwas zu verändern."

Den drei Arbeitsgruppen sollen Vertreter der Erst- und Zweitligisten, der DFL und externe Personen aus verschiedenen Bereichen angehören. Von Fan-Organisationen ist dabei explizit nicht die Rede, aber "Unser Fußball" geht nach Gesprächen der AG Fankulturen mit DFL und DFB davon aus, dass diese eingebunden werden.

Im Zuge der Corona-Pandemie war im Fußball eine Grundsatzdebatte entstanden über Dinge, die in der Vergangenheit in die falsche Richtung gelaufen waren. Fritz Keller wirbt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einem Fünf-Punkte-Plan für mehr Nachhaltigkeit und eine sinnvolle wirtschaftliche Regulierung des Fußballs.

Das große Ganze ist den Fan-Organisationen jedenfalls wichtiger als die vorläufigen zentralen Maßnahmen, die die DFL für eine Teilrückkehr von Zuschauern in die Stadien beschlossen hat: Alkoholverbot, keine besetzten Stehplätze, keine Tickets für Auswärtsfans und personalisierte Online-Eintrittskarten.

Gerade in der Ultra-Szene lehnen es viele Anhänger ohnehin ab, ohne echte Fankultur in die Stadien zurückzukehren. Vor allem gegen die Maßnahme, Auswärtsfans nicht zuzulassen, gab es Widerstand aus der Fanszene, die auch davor warnt, personalisierte Tickets zu missbrauchen. "Die DFL-Beschlüsse sind ein sehr starkes Zeichen, wie die Meinung der Fans in keiner Weise berücksichtigt werden", sagte Zelt.

Angesichts der Haltung der Fan-Organisationen betonte Seifert erneut, dass es um vorübergehende neue Regelungen gehe - nicht mehr: "Ich bitte wirklich darum, dass man diese Debatten nicht zu einer Grundsatzdiskussion macht, über die Bedeutung von Stehplätzen oder Fans im Allgemeinen. Es geht aktuell wirklich nicht im deutschen Fußball an sich um selbstverständliche Grundsätze, sondern es geht immer noch darum, einem Infektionsgeschehen Rechnung zu tragen, das man nicht unterschätzen darf."

Bei den Reformdiskussionen ist es für "Unser Fußball" vor allem sehr wichtig, "dass sich alle Vereine intensiv damit beschäftigen und ein offenes Ohr für ihre Fans haben", so Sprecher Gaber. Der Freiburger verwies auf das Beispiel FC St. Pauli: Der Zweitligist hatte vergangene Woche ein Positionspapier veröffentlicht und unter anderem eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder gefordert. Als "wirklich weichenstellend" bezeichnete auch Zelt die Vorschläge der Hamburger.

"Unser Fußball" verweist auf inzwischen über 2500 Fangruppierungen mit mehr als 400 000 Personen als Unterstützer und fordert von den Vereinen und Verbänden konkrete Reformen, die eigentlich noch in der Sommerpause eingeleitet werden sollen. Der Fußball solle "basisnah, nachhaltig und zeitgemäß" gestaltet werden. Auch das Bündnis "Unsere Kurve", das zuletzt am meisten mit DFL und DFB im Austausch war, und die in der AG Fankulturen nicht vertretenen "Pro Fans" haben sich klar in diese Richtung positioniert.

