Von Frank Hellmann

Moskau. Die Zeiten sind nicht so lange her, da machte Marco Fabian alle zwei Bahnen eine Pause. Hielt sich am Beckenrand fest und atmete tief durch. Früh morgens in einem Frankfurter Fitnessstudio mitten in der City in einem Edelstahlbecken im Tiefgeschoss sein Programm abzuspulen, macht einem Fußballer nicht wirklich Spaß. Bisweilen schaute er fast ein bisschen neidisch zu den Triathleten, die sich bei schummriger Beleuchtung ihrer Passion hingaben. Bei Fabian sah das Pensum etwas bemühter aus - und die Rollwende von der Nebenbahn versuchte der Profi von Eintracht Frankfurt erst gar nicht. Hauptsache Kopf über Wasser.

Die trüben Tage des deutschen Winters erklären, dass der mexikanische Mittelfeldspieler heilfroh war, es nach langer Verletzungspause und lediglich sieben Bundesligaspielen aus der vergangenen Saison überhaupt ins WM-Aufgebot zu schaffen, das am Sonntag (17 Uhr MESZ/ZDF) gegen Deutschland antritt. "Die erste Partie ist etwas Besonderes für mich, weil es ein Land ist, das mir die Tür geöffnet hat. Die WM in Russland war in den vergangenen Monaten immer ein großes Ziel für mich, es hat mich angespornt", sagte Fabian (39 Länderspiele) nach seiner Nominierung. Hinter ihm lag die nach eigener Aussage "schlimmste Zeit meiner Karriere". Rückenoperation, dann Knieprobleme machten ihm monatelang zu schaffen. Und der 28-Jährige richtete vor einigen Wochen aus: "Ich bin sehr froh, dass mich der Nationaltrainer berufen hat."

Ob der heftig umstrittene Carlos Osorio noch immer so denkt, ist nicht ganz sicher. Stehaufmännchen Fabian soll ja zu denjenigen Verdächtigen gehören, die sich nach einem blamablen Testspiel vor zwei Wochen im Aztekenstadion gegen Schottland (1:0) anschließend in der Privatwohnung von Stürmerstar Chicarito ungebührlich verhielten. Eine Privatparty als Staatsaffäre. Wenn es wirklich stimmt, dass sich die Spieler in Mannschaftsstärke mit 30 Escort-Mädchen ausschweifend vergnügten, war das wenig professionell. Die vermeintlichen Protagonisten dementieren inzwischen.

Zu den acht fotografierten Akteuren gehörte auch der zweite Frankfurter Bundesligaprofi Carlos Salcedo, der wie Fabian aus Guadalajara stammt. Beide zählen nun also zu den Bösewichten, die der WM-Mission bleischweren Ballast aufgebürdet haben. Der Kader galt schon zuvor als schwer erziehbar. Die meisten Mexikaner luden das auf den Kolumbianer Osorio ab, doch seit der angeglichen Orgie stehen die eigenen Spieler am Pranger. Salcedo (21 Länderspiele) weiß eigentlich zu gut, welche Bedeutung und damit auch Vorbildwirkung dem "El Tri" genannten Nationalteam im 124-Millionen-Volk zukommt.

Das ganze Land sei bei Länderspielen - im positiven Sinne - wie gelähmt, erzählte der 24-Jährige einmal. "Wenn Mexiko spielt, geht im Land für zwei Stunden gar nichts. Die Arbeit ruht, und der Unterricht in den Schulen muss mal ausfallen." Der vergangenen Sommer von Deportivo Guadalajara nur ausgeliehene Defensivmann hat zur WM 2002 mal selbst an seiner Abstimmung beigewohnt, als der Lehrer seine Schüler entscheiden ließ, ob Fußball geguckt werden soll. "Damals dachte ich daran, selber mal bei einer WM auf dem Platz zu stehen."

Die Chancen stehen nicht schlecht. Als rechtes Glied der Dreierkette hat der Verteidiger gute Chancen, sich auch gegen den Weltmeister beweisen zu dürfen, nachdem er den Confed Cup noch wegen einer Schultereckgelenksprengung verpasste. Auch bei der verpatzten Generalprobe in Dänemark (0:2) stand er in der Startelf. Sein Arbeitgeber hat vorsorglich bereits die Kaufoption gezogen, um Mexikos Nummer drei bis 2022 zu binden. Sicher ist sicher.

Bei Fabian befindet sich der Marktwert eher auf dem absteigenden Ast: Im verlorenen Confed-Cup-Halbfinale gegen Deutschland (1:4) schoss die Nummer acht für die Mittelamerikaner noch das Ehrentor, aber im Moskauer Luschniki-Stadion droht der Ehrenplatz auf der Bank. In den jüngsten Tests kam die Nummer acht nur als Einwechselspieler zum Zuge. Immer noch besser, als wie im DFB-Pokalfinale völlig außen vor zu sein.

Salcedo spielte damals bei der Sensation gegen den FC Bayern (3:1) durch. Fabian war erst gefragt, als eine Delegation um den fröhlichen Torwart Lukas Hradecky mit Bierflaschen ins ARD-Studio zog. Sein Beisein auf dem Sofa wirkte etwas überflüssig, weil ihn von Moderatorin Julia Scharf keine einzige Frage erreichte. Immerhin entstand bei den Feierlichkeiten im Berliner Olympiastadion ein vergnügtes Bild von den beiden mexikanischen Nationalspielern, wie sie in einer Landesflagge eingewickelt den Cup präsentieren. Die fröhlichen Tage aus dem Verein wirken nur schon wieder verdammt lange her.