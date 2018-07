Duisburg (dpa) - Der Sommer heizt Deutschland weiter ein. Mit 38,0 Grad gab es am Donnerstag einen neuen Jahreshöchstwert. Dieser Wert sei im Duisburger Stadtteil Baerl gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst am Abend mit. Der bundesweit zweitwärmste Ort war demnach Lingen in Niedersachsen mit 37,8 Grad. Platz drei teilen sich mit jeweils 37,6 Grad die nordrhein-westfälischen Städte Geldern und Tönisvorst. Die kühlste Region Deutschlands lag laut Deutschem Wetterdienst südlich der Donau. Dort kletterte das Thermometer auf rund 26 Grad.