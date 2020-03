Beim Transport hilft auch die Bundeswehr. Sie besitzt das Spezial-Flugzeug Airbus A310 MedEvac. Es ist wie ein fliegendes Krankenhaus aufgebaut. Darin befinden sich Krankenbetten und viel Ausrüstung. Das sind etwa Maschinen, die beim Atmen helfen. Wenn nötig, können die Kranken sogar behandelt werden, während das Flugzeug in der Luft ist.

Am Samstag flog das dieses Flugzeug nach Italien und brachte sechs Menschen zu uns. Die deutsche Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte dazu: "In Zeiten größter Not ist es selbstverständlich, dass wir unseren Freunden zur Seite stehen."

Am Flughafen in der Stadt Köln erwarteten mehrere Krankenwagen das Flugzeug. Helferinnen und Helfer nahmen die Kranken in Empfang. Sie trugen Schutzanzüge und Masken, um sich nicht selbst mit dem Coronavirus anzustecken. Dann brachten sie die Patientinnen und Patienten in Krankenhäuser.

Insgesamt hat Deutschland schon mehr als 70 kranke Menschen aus Italien aufgenommen. Aus unserem Nachbarland Frankreich kamen schon mindestens 30 Menschen. Diese wurden oft direkt mit dem Krankenwagen über die Grenze gefahren. Andere wurden mit dem Helikopter in deutsche Krankenhäuser gebracht. Der französische Präsident schrieb: "Vielen Dank an unsere europäischen Nachbarn." Dieser Zusammenhalt rette Leben.