Von Hartmut Scherzer

Sotschi. Ein Endspiel für den Weltmeister. Nicht am 15. Juli in Moskau, wie gewünscht, sondern schon jetzt. Am Samstagabend in Sotschi, am 23. Juni um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Gegner steht seit einem halben Jahr fest: Schweden. Der Schicksalstermin seit sechs Tagen, seit dem 0:1-Schock gegen Mexiko. Seit einer Woche wurde die Fehlleistung intern offenbar gebetsmühlenartig aufgearbeitet, ohne dass es richtig - wie früher - geknallt hätte, wie Manager Oliver Bierhoff angedeutet hatte.

Nach außen trugen auf Pressekonferenzen und in "Mixed Zones" die gestandenen Führungsspieler und Weltmeister die offene Selbstkritik und die faktische Analyse vor, was alles falsch gelaufen sei. Manuel Neuer, Thomas Müller, Mats Hummels und Sami Khedira zählten auf, was alles besser werden müsse, taktisch, kämpferisch, spielerisch, kommunikativ, harmonisch, mental.

Auch Mario Gomez als alter Haudegen, Marco Reus als Hoffnungsträger und Timo Werner als Vertreter der jungen Generation und der Confed-Cup-Sieger redeten coram publico über den vor einer Woche noch unvorstellbaren Albtraum, dass Deutschland schon in der Gruppenphase erstmals bei einer WM (bei der EM 2000 und 2004 schon passiert) ausscheiden könnte. Die Floskel klingt banal, trifft aber den Nagel auf den Kopf. Genug geredet, jetzt muss geliefert werden.

Nur einer hatte sich seit der Pleite am Sonntag und den anschließenden Medienauftritten im Luschniki-Stadion in Moskau nicht mehr öffentlich zu Wort gemeldet: Joachim Löw. Zur offiziellen Fifa-Pressekonferenz am Freitagnachmittag im Fisht Olympic Stadium musste sich der Bundestrainer den Fragen der Medien bis zum anschließenden Abschlusstraining auf dem Schicksalsplatz stellen.

In den 20 Minuten demonstrierte Löw Entschlossenheit. "Im Training in dieser Woche haben die Spieler eine Reaktion gezeigt. Nachdem, was am Wochenende war, ist das eine Selbstverständlichkeit. Nun muss diese Reaktion zu sehen und zu spüren sein auf dem Platz. Ich gehe davon aus und ich bin mir sicher, dass es eine Reaktion geben wird."

Es war die etwas diplomatische Antwort auf die Frage, wie fest er vom Sieg der deutschen Mannschaft überzeugt sei. Einleitend hatte der Bundestrainer unter anderem von seiner Forderung an die Spieler berichtet: "Die zwei wichtigsten Waffen sind Energie und eine andere Körpersprache. Absolut." Die hätten gefehlt. "Das war gegen Mexiko nicht die Mannschaft, die wir normalerweise kennen mit ihrem selbstbewussten Auftreten. Die Einstellung und die Power sind die Grundvoraussetzung."

Zu einer Personalie äußerte sich Löw explizit: "Mats Hummels wird sehr wahrscheinlich nicht spielen können. Er hat sich beim Training den Halswirbel verrenkt und konnte dann in keine Kopfballduelle gehen. Bis zum Mittag hat sich die Verrenkung nicht entscheidend verbessert. Wir haben natürlich noch Zeit über Nacht. Aber in der Regel werden bei solchen Geschichten die Verletzungen nicht besser. Gegen Schweden brauchen wir Spieler, die auch im Luftkampf gut sind. Ich denke mal eher, dass es bei Mats keinen Sinn macht. Ansonsten habe ich meine Gedanken und meinen Plan."

Ob darin Mario Gomez eine Rolle spielen wird, bestätigte der Bundestrainer nicht. Der Mittelstürmer hatte vor Löw den internationalen Medien Rede und Antwort gestanden und die naheliegende Schlussfolgerung, ob er in der Startelf stehen werde, mit einem charmanten Lächeln offen gelassen: "Das kein ein Signal sein. Aber auch ein Bluff. Ich weiß es nicht."