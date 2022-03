Teilweise sonnig, teilweise wolkig aber weitgehend trocken wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende. Am Samstag sei das Wetter heiter mit Sonnenschein und durchziehenden Wolken, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht auf Sonntag seien einzelne Schauer möglich. Am Sonntag steigen die Temperaturen auf 16 Grad. Es gebe ein Wechsel aus Sonne und Wolken, so die Meteorologin. Am gesamten Wochenende sei zudem mit stärkerem Wind zu rechnen. Am Samstag sind nach Angaben des DWD im Bergland stürmische Böen möglich.