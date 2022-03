Das sonnige Frühlingswetter in Hessen hält auch am Wochenende an. Am Freitag und Samstag soll es im ganzen Land sonnig und trocken werden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienste (DWD) mitteilte. Die Temperaturen können am Samstag auf bis zu 20, am Sonntag sogar auf 21 Grad steigen. In der Nacht auf Sonntag ziehen im Norden nach Angaben des DWD dichte Wolkenfelder auf. Der Sonntag beginnt in diesem Gebiet daher zunächst trüb, so der Meteorologe. Im Tagesverlauf soll allerdings dann auch hier die Sonne scheinen.