Noch einmal richtig Sonne tanken: Bevor kommende Woche wechselhaftes Wetter heranzieht, herrschen an diesem Sonntag beste Ausflugsbedingungen in Rheinland-Pfalz. Der Himmel ist nach Auflösung von hochnebelartiger Bewölkung blau und die Temperaturen steigen bis auf 21 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte. Ein ähnlich schönes Wetter bringt der Montag. Ganz anders dann der Dienstag: Wolken verdecken die Sonne, für den Nachmittag sind Regenschauer vorhergesagt. Mit 11 Grad im höheren Bergland, 14 Grad im Norden und bis 18 Grad in der Vorderpfalz sagt der DWD auch etwas kühlere Temperaturen vorher.