Blauer Himmel und viel Sonnenschein erwarten Rheinland-Pfalz und das Saarland am Wochenende. Am Sonntag können die Temperaturen dabei auf frühlingshafte 21 Grad steigen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Morgens könne es vor allem am Sonntag zunächst noch Nebelfelder geben. Im Tagesverlauf sollen sie sich aber zügig auflösen. Das ganze Wochenende bleibt nach Angaben des DWD zudem trocken. Mit Regen sei erst zum Monatswechsel wieder zu rechnen, so der Meteorologe.