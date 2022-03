Stuttgart (dpa/lsw) - Ralf Kusterer, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) hatte zuvor erklärt, fast 2000 Polizeibeschäftigte - verteilt auf das ganze Land - fehlten in der vergangenen Woche wegen Corona. "Schon jetzt führt die Ansteckung von Polizeibeschäftigten zu erheblichen Einschränkungen im täglichen Dienst", beklagte der Gewerkschafter. Er kritisierte, dass vom kommenden Sonntag an die Maskenpflicht in Innenräumen wegfalle.

Hinz räumte ein, dass es auch bei der Polizei Baden-Württemberg hohe Infektionszahlen gebe. "Deshalb werden wir unsere bestehenden Hygienekonzepte wie die FFP2-Maskenpflicht, die sich in der Pandemie bewährt haben, auch über den 2. April hinweg aufrecht erhalten - auch und gerade zum Schutz unserer Polizistinnen und Polizisten." Sollte die Zahl der Ansteckungen weiter steigen, hat die Polizei neben den 25.000 Vollzugsbeamten noch einen weiteren Puffer. So sind 4000 Azubis verfügbar und weitere etwa 6000 Mitarbeiter, die im Nichtvollzug beschäftigt sind.