Köln (dpa) - Der Traum von einer WM-Medaille lebt: Die deutschen Handballer haben am Abend mit dem Sieg gegen Kroatien den Einzug ins Halbfinale der Heim-WM perfekt gemacht. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop entschied eine hochspannende Partie mit 22:21 für sich. Damit kann der DHB-Auswahl das Ticket für das Halbfinale am Freitag in Hamburg vor dem abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Spanien nicht mehr genommen werden.