Interimstrainer Bill Stewart sieht die Adler Mannheim für ihren Playoff-Auftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gut gerüstet. "Die Spieler haben all das, was ich ihnen mitgegeben habe, aufgesaugt", sagte der 64-Jährige zwei Tage vor dem Start der Viertelfinalserie bei den Straubing Tigers am Sonntag (15.00 Uhr).